“CasaCUS Cagliari”  tra basket e scacchi 

Oggi alle 15 andrà in onda la sedicesima puntata della nuova stagione di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. In studio le giocatrici di basket Alessia Poddighe, Eleonora Cassai e Chiara Lai che parleranno della stagione del basket femminile al PalaCUS; e Francesco Sonis, studente d'informatica dell'Università di Cagliari e nuovo campione italiano assoluto di scacchi. Conduce Andrea Matta.