“CasaCus Cagliari  Speciale Ateneika” 

Questo pomeriggio alle 18 andrà in onda l’ultima puntata di “CasaCus Cagliari a Radiolina – Speciale AteneiKa”. Insieme ad Andrea Matta, nello studio della Cittadella Sportiva di “Sa Duchessa”, ospiti e protagonisti della grande festa ancora in programma in queste ore al CUS Cagliari. Durante il programma, il racconto della giornata di gare e le anticipazioni sulla serata di musica e intrattenimento. Ai microfoni della prima radio della Sardegna tutti i protagonisti dell’evento.