Oggi alle 15 andrà in onda l’ultima puntata stagionale di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, live in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda

In studio e in collegamento i protagonisti della stagione sportiva appena conclusa, il racconto dell'edizione record di AteneiKa. In chiusura, le immagini dal nostro camp estivo “Estate al CUS Cagliari” iniziato qualche giorno fa a Sa Duchessa. Conduce: Andrea Matta.

RIPRODUZIONE RISERVATA