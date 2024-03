“CasaCUS Cagliari” con Andrea Matta 

Questo pomeriggio alle 14.30 andrà in onda la puntata numero 23 di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, live in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L’Unione Sarda. Ospiti in studio: le istruttrici di fitness Florencia Martin e Yuna Makhmudova ci racconteranno i corsi di yoga, pilates e barre attivi a Sa Duchessa; l'atleta Gabriele Catta presenterà la nuova impresa: 100km a nuoto. Durante il programma, le rubriche e la presentazione del fine settimana sportivo del Cus Cagliari. Conduce Andrea Matta.