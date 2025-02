“CasaCUS Cagliari” con Andrea Matta 

Oggi alle 15 andrà in onda la diciannovesima puntata della nuova stagione di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L’Unione Sarda. In studio: Michele Prefumo, Pietro Casale e Elio Conese rispettivamente giocatore della prima squadra, direttore tecnico della scuola calcio e capitano dei Giovanissimi Regionali ci racconteranno la stagione del calcio a Sa Duchessa. In collegamento Skype Matteo Calautti, addetto stampa del CUS Genova.