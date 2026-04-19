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Radiolina.
20 aprile 2026 alle 00:08

“CasaCUS Cagliari” con Andrea Matta 

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Oggi alle 15 andrà in onda la ventiseiesima puntata di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L’Unione Sarda. In studio: con il responsabile del settore basket Mauro Mannoni e il coach della squadra femminile Federico Xaxa, parleremo della salvezza delle nostre ragazze in A2. Con Fabio Perdighe analizzeremo la stagione del futsal maschile e la sconfitta di sabato contro l'Ichnos Sassari. Durante il programma, le immagini e le voci dai campi del CUS Cagliari. Conduce: Andrea Matta

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