“CasaCus Cagliari” con Andrea Matta  

Nuovo appuntamento questo pomeriggio, alle 14.30, con “CasaCus Cagliari a Radiolina” con Andrea Matta, nella foto .

Ospiti in studio: Mirco Milesi, tecnico del settore atletica leggera, per raccontarci del corso EducAtletica; Giulia Innocenti e Riccardo Pazzona, docente di Psicologia dello Sport, per parlare del ruolo dello psicologo dello sport. Collegato via Skype: Simone Carrucciu, per parlare della quarta edizione del Festival della Cultura Paralimpica in corso a Taranto.

RIPRODUZIONE RISERVATA