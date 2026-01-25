VaiOnline
Radiolina.
26 gennaio 2026 alle 00:06

“CasaCUS Cagliari” con Andrea Matta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi alle 15 andrà in onda la quindicesima puntata stagionale di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L’Unione Sarda. In studio: i giocatori della DR1 maschile, Mauro Graviano, Tommaso Motzo e il tecnico Marco Benucci, per parlare della stagione della squadra impegnata nel campionato regionale. Con Mario Fadda racconteremo la storia dello sport universitario in Sardegna. Durante il programma, le immagini e le voci dai campi del CUS Cagliari. Conduce Andrea Matta.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Al via la conta dei danni, Governo e Regione accelerano

Oggi Todde a Roma per il Consiglio dei ministri A Cagliari vertice tra Protezione civile, Anas e sindaci 
Marco Noce
l’assemblea

«La Lega è truppa, non generali»

Salvini sprona il partito, poi precisa: non mi riferivo a Vannacci, lo vedrò 
Il femminicidio

Coppia suicida, choc ad Anguillara: «Dramma enorme»

Claudio Carlomagno sorvegliato in cella dopo che ha saputo della morte dei genitori 
La ricorrenza

Regeni, dieci anni senza giustizia Mattarella: «Verità»

Il presidente: l’Egitto collabori, è un banco di prova delle relazioni 