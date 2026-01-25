“CasaCUS Cagliari” con Andrea Matta 

Oggi alle 15 andrà in onda la quindicesima puntata stagionale di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L’Unione Sarda. In studio: i giocatori della DR1 maschile, Mauro Graviano, Tommaso Motzo e il tecnico Marco Benucci, per parlare della stagione della squadra impegnata nel campionato regionale. Con Mario Fadda racconteremo la storia dello sport universitario in Sardegna. Durante il programma, le immagini e le voci dai campi del CUS Cagliari. Conduce Andrea Matta.