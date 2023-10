Questo pomeriggio alle 14.30 andrà in onda la 4a puntata di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda Ospiti in studio: Sara Saias e Virginia Salvemme che ci racconteranno la nuova stagione del basket a Sa Duchessa; Noelle Mira e Francesca Cabras, canoiste del Circolo Kayak Sardegna Le Saline e protagoniste ai CNU di Canoa di Sabaudia. Conduce Andrea Matta.

