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Radiolina.
25 maggio 2026 alle 01:15

“CasaCUS Cagliari ” con Andrea Matta 

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Oggi alle 15 andrà in onda la trentunesima puntata stagionale di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda

In studio con Francesco Caddeo e i ragazzi della serie C parleremo della stagione e della finale promozione. A poche ore dalla conferenza stampa di presentazione, racconteremo la nuova edizione di AteneiKa, il festival di sport, musica e aggregazione che partirà giovedì 28 maggio. Durante il programma, le immagini e le voci dai campi del CUS Cagliari. Conduce Andrea Matta.

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