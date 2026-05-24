“CasaCUS Cagliari ” con Andrea Matta 

Oggi alle 15 andrà in onda la trentunesima puntata stagionale di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda

In studio con Francesco Caddeo e i ragazzi della serie C parleremo della stagione e della finale promozione. A poche ore dalla conferenza stampa di presentazione, racconteremo la nuova edizione di AteneiKa, il festival di sport, musica e aggregazione che partirà giovedì 28 maggio. Durante il programma, le immagini e le voci dai campi del CUS Cagliari. Conduce Andrea Matta.