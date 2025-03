Nuovo appuntamento questo pomeriggio, alle 15, su Radiolina con “CasaCus Cagliari” condotto in studio dal giornalista (nella foto) Andrea Matta.

Ospiti l’allenatore della prima squadra di hockey su prato, Fernando Jorge, e il centrocampista Franco Rebecchi per parlare dell’esordio stagionale in A Elite. A seguire Sandro Salerno, Elisabetta Solla e Doriana Di Santo per parlare delle attività e delle novità dal Centro sportivo Molentargius-Saline di Quartu Sant’Elena.