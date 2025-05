Questo pomeriggio alle 15 su Radiolina va in onda la nuova puntata della nuova stagione di “CasaCus Cagliari” condottodal giornalista (nella foto) Andrea Matta.

In studio: Andrea Tiana e Giulio Zedda per raccontarci la stagione della scherma tra gare assoluti, giovanili e Campionati nazionali universitari, Laura Canavesi e Roberto Pileri per parlare del progetto Unica Sailing Team. Durante il programma, le immagini dai campi e le voci dei protagonisti del fine settimana sportivo a Sa Duchessa