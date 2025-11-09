“CasaCus Cagliari” con Andrea Matta 

Questa sera alle 15, su Radiolina, andrà in onda “CasaCus Cagliari”.
In studio con Andrea Matta (nella foto) i giocatori della prima squadra di hockey su prato, Andrea Onnis e Maurizio Manconi, e una rappresentanza dell’Under 16 maschile, per parlare dell’inizio di stagione di uno dei settori storici della nostra società. Con Michele Fois parleremo del nuovo corso di yoga. Durante il programma, la terza puntata del nuovo format con Federico Bratzu, le immagini e le voci dai campi del Cus Cagliari.