“CasaCus Cagliari”  con Andrea Matta 

Appuntamento oggi alle 15 su Radiolina con “CasaCus Cagliari” il programma condotto (nella foto) dal giornalista Andrea Matta.

In studio con Matta ci saranno Davide Pischedda e Valentina Caredda per raccontarci la stagione dell'hockey su prato maschile e femminile. A seguire Matteo Cogoni e Marco Mameli in studio per presentare il camp estivo “Estate al Cus Cagliari” in partenza a giugno. Durante il programma, le immagini dai campi e le voci dei protagonisti del fine settimana sportivo a Sa Duchessa.