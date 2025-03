“CasaCUS Cagliari” con Andrea Matta 

Oggi alle 15 andrà in onda una nuova puntata di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. In studio: Davide Loi e Francesco Pinna, rispettivamente atleta e tecnico del settore canoa, per raccontarci le prime gare della stagione; Andrea Siddi, Simone Ruggiu e Lorena Brisu parleranno dei progetti, delle iniziative e delle nuove sfide di Special Olympics Italia Team Sardegna. Conduce Andrea Matta.