“CasaCUS Cagliari” con Andre Matta 

Oggi alle 15 andrà in onda la diciottesima puntata stagionale di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, live in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L’Unione Sarda. In studio: Mauro Pilloni, Giacomo Garau e Matteo Pau per parlare delle attività del settore tennis del CUS Cagliari. Con Valentina Onnis, prorettrice delegata per l’orientamento dell’Università degli Studi di Cagliari, presenteremo le Giornate in programma da mercoledì 18 e venerdì 19 febbraio nella Cittadella Universitaria di Monserrato. Conduce Andrea Matta.