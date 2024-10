Questo pomeriggio alle 15 andrà in onda la quinta puntata della nuova stagione di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. Ospiti in studio: Giuseppe Soriga e Luca Diana per parlare dell'inizio della stagione della scherma con le prime gare nazionali e regionali; Francesca Rubelli presenterà il corso Fusion che partirà nei prossimi giorni a Sa Duchessa. Conduce Andrea Matta.