“CasaCus Cagliari”  a Radiolina con Matta 

Questo pomeriggio alle 14.30 andrà in onda la quinta puntata di “CasaCus Cagliari a Radiolina”, il programma condotto dal giornalista Andrea Matta.

Ospiti in studio: i calciatori Gianluca Ligas, Claudio Pillittu e Artur Flores per raccontarci le prime giornate del campionato di Promozione e Giuseppe Solla, triatleta sardo, per parlare della sua vita sportiva da atleta e allenatore. Durante il programma, le rubriche e la presentazione del fine settimana sportivo del Cus Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA