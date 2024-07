Casa Zapata, l’archeologia è uno show 

È stata inaugurata, a Barumini, la nuova campagna di scavi di Su Nuraxi ‘e Cresia, il nuraghe situato all’interno del polo museale Casa Zapata. Questo nuovo progetto arricchisce ulteriormente l’offerta turistica del territorio, con una novità: lo scavo sarà completamente aperto ai visitatori. Caterina Lilliu, direttrice del Polo museale, spiega che «la campagna di scavo richiama i visitatori e li rende ancor più protagonisti e non semplici fruitori e sarà un traino per le importanti novità che riguardano il polo museale».

Offerta turistica

Gli scavi in questo sito riprendono dopo 19 anni. «L’iniziativa promossa da Soprintendenza e Fondazione – sottolinea Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini – ha un’importanza scientifica perché scavare in un sito archeologico all’interno di un monumento del XVI secolo è una sfida unica nel panorama sardo». Una seconda opportunità riguarda il contesto culturale: «Possiamo mostrare in diretta gli scavi ai visitatori, migliorando l’offerta turistica. A Barumini è possibile vedere l’intero processo dallo scavo alla musealizzazione dei reperti, passando per la restaurazione nel nostro laboratorio. Questa inaugurazione coincide con l’avvio del corso di laurea, offrendo agli studenti l’opportunità di usare il laboratorio di restauro e fare esperienza pratica a Casa Zapata», aggiunge Lilliu: «Vedere gli scavi in diretta, magari assistendo alla scoperta di importanti reperti, accresce l'attrattiva di questo complesso archeologico, che può diventare un forte polo turistico».

Le previsioni per i tre siti del paese parlano di oltre 150mila visitatori entro il 2024, con già 70mila presenze registrate fino a oggi.

Gli scavi aprono nuove possibilità di scoperte e relazioni con il vicino monumento di Su Nuraxi. «Tutto ciò – sottolinea Gianfranca Salis, funzionaria della Soprintendenza – è frutto della collaborazione interistituzionale: attività come questa sono fondamentali per garantire la tutela dei beni archeologici». L’archeologa Valentina Puddu: «L'interazione con i visitatori, che possono porre domande direttamente agli archeologi e partecipare attivamente alle operazioni, è stimolante». Per la collega Tiziana Serra, «questo aspetto alimenta l’interesse di turisti provenienti da tutto il mondo e promuove il valore inestimabile di questo sito archeologico».

Soddisfazione

Il sindaco Michele Zucca non nega che si possano raggiungere risultati importanti: «Gli scavi a Barumini suscitano importanti aspettative, vista la presenza di Su Nuraxi, che ha contribuito a definire gran parte delle conoscenze archeologiche della Sardegna». Salis conclude: «Questa iniziativa, uno scavo musealizzato, smentisce chi sostiene che l'archeologia ufficiale sia distante dalla gente. Le attività minuziose sul campo, registrate grazie alle tecnologie disponibili, possono essere osservate in diretta dalle passerelle del museo».

RIPRODUZIONE RISERVATA