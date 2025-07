Casa Windsor e dintorni «Ecco perché Kate è meglio di Lady Diana» 

Incontrare Antonio Caprarica è spalancare un portone su un mondo che non è solo la casa reale inglese. Tuttavia in Sardegna, che scoprì per la prima volta a 22 anni («era il 1973, arrivai a Santa Teresa Gallura che era poco più di un villaggio di pescatori, ma da allora l’ho girata tutta», ricorda), il celebre giornalista è tornato ieri per presentare a Porto Cervo “Kate e la maledizione dei Galles”. Intanto, la rassegna letteraria continua domani sera: alle 19.30, in piazza Centrale – ingresso libero e gratuito – con uno dei volti più noti del giornalismo italiano: Sergio Rizzo, a presentare il suo “2027 Fuga dalla democrazia” (Solferino) in coppia con Fulvio Giuliani.

Molti degli argomenti che si possono toccare con lo storico corrispondente da Londra, inviato di punta della Rai per oltre 20 anni, gravitano inevitabilmente intorno alle vicende della Corona e dei Windsor. «Dei 24 o 25 libri che ho scritto la metà è dedicata all’Inghilterra, e la metà di questa metà all’istituzione in cui si identificano di più gli inglesi dopo il pub: la Monarchia», spiega Caprarica con l’inconfondibile humor britannico.

Ma perché “la maledizione dei Galles”?

«Un anno fa l’annuncio del cancro di Catherine lasciò di sasso me e l’intera platea mondiale, e avendo seguito da vicino la tragica vicenda di Diana, e conoscendo la storia inglese in maniera approfondita, non ho potuto fare a meno di pensare che le principesse di Galles fossero sfortunate. Nessuno crede più alla malasorte, ma c’è una lunga storia di strani episodi che accompagnano il titolo del Galles, che non è una provincia dell’Inghilterra, come pensano gli stranieri, ma una nazione diversa e la prima colonia interna inglese annessa dopo una campagna condotta con una ferocia inaudita da Edoardo I».

Da cui la sfortuna delle principesse del Galles.

«Nel titolo faccio un po’ il verso a Indiana Jones, ma la verità è che Kate, che ha attraversato un momento di dolore profondo, sembra essere l’ultima di una serie a scontare un accumulo di maledizioni, alimentate dall’odio e dal sangue, che sono state pagate quasi tutte da donne che hanno fatto o una fine orrenda, come Diana, o una vita orrenda. Mi sembrava giusto intrecciare la storia del Paese con quella della donna che un giorno ne sarà la regina».

Perfetta per il ruolo: è così?

«Da ragazza che studia, come ha sempre fatto all’Università, dove scriveva le tesine per William, ha saputo rafforzare doti personali innegabili: nel momento in cui è entrata nella famiglia reale Catherine ha capito che vivere in un’istituzione richiedeva applicazione. Poi il carattere ha preso il sopravvento, ed è stata capace di interpretare la parte con empatia e attenzione verso le persone più fragili, a cominciare dai bambini».

In questo somiglia a Diana.

«Con Diana condivide questo suo essere vicino alla gente, in maniera naturale. Però Kate non fa l’errore, che invece ha fatto Diana, di mettersi davanti al marito: quando si parla di reali la luce è puntata su colui che porta la corona. L’altro ha il ruolo di compartecipe, che non è meno importante, perché può aiutare o danneggiare il protagonista. Kate è giovane e affascinante, sa di attirare i riflettori, ma anziché usare la sua immagine per combattere la corona, come faceva Diana, la usa per illuminare William. Con lei i Windsor hanno fatto il miglior acquisto della loro storia recente».

Infine, Jack Lo Squartatore: a proposito di leggende, che dice dell’ipotesi che tira in ballo il nipote della regina Vittoria?

«Intanto, il duca Albert morì di polmonite e non di sifilide, come si favoleggiava. E poi, che il medico personale della regina se ne andasse in giro a usare il bisturi contro le prostitute con lo stemma reale sulla carrozza è troppo stupido. Semplicemente, allora, come oggi, alla gente piaceva chiacchierare sui principi».

