Casa venduta tre volte, impresario condannato 

Lo stesso appartamento – a due passi dall’azzurro mare di Villasimius - sarebbe stato venduto, quand’era ancora in costruzione, a tre clienti diversi. Intascati gli anticipi, però, l’azienda si è resa irreperibile e i lavori si sono fermati. Alla fine, vista l’ipoteca che pendeva sul terreno e sull’edificio in costruzione, solo la banca è riuscita ad impossessarsi della parte d’immobile realizzata. Per i tre acquirenti raggirati, invece, non c’è stato altro da fare che presentare querela. Una truffa costata ieri mattina la condanna a un anno e due mesi nei confronti di Francesco Russo, campano, titolare rappresentante dell’azienda che, nel 2019, aveva ottenuto il via libera alla conversione di un edificio già esistente in un piccolo condominio plurifamiliare nella via del Mare, proprio all’ingresso di Villasimius.

L’indagine

A coordinare l’inchiesta che ha portato alla scoperta del raggiro era stato il sostituto procuratore Luca Forteleoni, titolare del fascicolo nato dopo la querela arrivata in Procura da parte dei tre acquirenti. In realtà, stando agli atti d’indagine, solo quando i lavori si sono fermati e l’impresa si è resa irreperibile le tre vittime hanno scoperto di aver acquistato tutte lo stesso appartamento. Quando avevano firmato i compromessi di vendita, versando la caparra (tra gli 8mila e i 15mila euro), ritenevano di aver acquistato ognuno un differente bivano del condominio, da usare come casa vacanze. Alla fine, però, una volta presentata la querela è emerso che avevano tutti gli stessi riferimenti catastali. Gli investigatori della Polizia giudiziaria della Procura hanno subito cercato di capire se il preliminare fosse stato firmato da un notaio (che avrebbe avuto il compito di verificare la regolarità della vendita), ma alla fine è emerso che – allettati dal prezzo ultracompetitivo – la caparra era stata firmata con una scrittura privata. Di fatto un raggiro.

La condanna

Ieri mattina è arrivata la condanna per truffa a un anno e due mesi al titolare rappresentate della società – con sede legale in Campania – che stava realizzando i lavori, mentre già in indagine preliminare era stata archiviata la posizione nei confronti degli ex proprietari dell’immobile che avevano venduto la proprietà con atto di permuta in cambio di un appartamento a Cagliari. Solo una delle tre vittime si è costituita parte civile.

RIPRODUZIONE RISERVATA