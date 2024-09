Casa venduta all’asta, sfratto rinviato di dieci giorni 

Un ordine di sfratto incombe su una famiglia di sette persone a Su Spantu: la loro casa è stata venduta all’asta a marzo. La situazione è drammatica: la maggior parte dei membri è disoccupata e due anziani, entrambi con gravi problemi psicofisici, rischiano di ritrovarsi senza un tetto. «Stiamo cercando una casa in affitto almeno per i nostri genitori anziani», è l'appello disperato di Giampaolo, 51 anni, e Alessio Viale, 48 anni, due dei componenti della famiglia che sta per essere sfrattata.

Ieri mattina, intorno alle 11, alta tensione quando ufficiali giudiziari e carabinieri hanno comunicato l’obbligo di abbandonare l’abitazione. Una trattativa accesa ha avuto luogo, con l'intervento della vicesindaca Silvia Sorgia e delle assistenti sociali del Comune, che hanno cercato di mediare. «Abbiamo ottenuto una proroga fino al 17 settembre», racconta Alessio. Giampaolo, visibilmente affranto: «Cerchiamo una sistemazione almeno per i nostri genitori ultraottantenni e malati. Siamo sette in famiglia, la maggior parte di noi è disoccupata, viviamo una situazione precaria e abbiamo figli a carico». Le difficoltà economiche della famiglia Viale sono iniziate durante la pandemia quando sono stati costretti a chiudere il loro mobilificio. «Il Comune si sta impegnando per aiutarci a trovare una sistemazione - prosegue Viale - se qualcuno avesse una casa pronta, vi preghiamo di contattarci». (m. p.)

