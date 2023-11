Casa sventrata dall’esplosione 

Un’esplosione spaventosa che ha provocato il ferimento di tre donne, ricoverate in ospedale. Ieri mattina a Siniscola si è temuto il peggio quando, in una palazzina di tre piani di via Cadorna, si è verificato uno scoppio causato da una fuga di gas. Nell’abitazione situata al piano superiore di una nota autocarrozzeria, erano presenti tre donne rimaste ferite gravemente. Ora sono tutte ricoverate nel centro grandi ustionati dell’ospedale di Sassari. Hanno gravi ustioni in diverse parti del corpo. Fortunatamente non corrono pericolo di vita, anche se i medici non hanno sciolto la prognosi.

Lo scoppio

L’impressionante episodio si è verificato poco dopo le 9 in un rione vicino al Ponte di Ferro. L’onda d’urto violentissima ha distrutto uno dei muri perimetrali dell’appartamento, scardinando tutti gli infissi per poi far divampare un incendio che ha interessato la stanza adibita a cucina. Un bilancio pesante per le tre occupanti, Loretta Murgia di Posada, la suocera Sisinnia Sergenti e la donna delle pulizie, Luisella Testoni, entrambe di Siniscola.

I soccorsi

Sul posto sono giunti in forze vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118, che si sono immediatamente occupati delle tre donne ferite: Loretta Murgia è apparsa la più grave di tutte. È stato chiesto l’intervento dell’Aerus che l’ha trasportata in elicottero nel centro grandi ustionati di Sassari. Per le altre due donne c’è stato invece un passaggio intermedio nell’ospedale San Francesco di Nuoro: i sanitari dopo averle visitate hanno disposto il trasferimento a Sassari. Qui Luisella Testoni, per problemi legati a difficoltà respiratorie, è stata ricoverata in Rianimazione anche se le sue condizioni non appaiono preoccupanti.

La dinamica

Intanto in via Cadorna i vigili del fuoco di Siniscola e del distaccamento di Santa Lucia erano già all’opera per spegnere l’incendio sviluppatosi subito dopo l’esplosione e per mettere in sicurezza l’abitazione gravemente danneggiata. A ruota sono giunti sul posto i carabinieri che dopo aver effettuato i rilievi del caso, hanno avviato, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco giunti da Nuoro, le verifiche per chiarire la dinamica del pauroso incidente domestico. Da una prima ricostruzione pare che ad innescare l’esplosione sia stata una fuga di gas da una tubazione che collega un serbatoio esterno alla cucina della casa. A rendersi conto dell’odore del Gpl è stata Luisella Testoni avvertendo Loretta Murgia che abita al piano superiore dell’imminente pericolo. Quest’ultima si è precipitata al piano di sotto, ma una volta entrata nell’appartamento è stata investita, insieme alle altre due donne, dalla potentissima esplosione.

