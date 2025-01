Casa Soro, tre anni di silenzio e deserto 

Da oltre due anni il silenzio. Niente più voci di bambini in festa, tanto meno il doposcuola insieme ai laboratori, ai convegni e alle tante iniziative che negli anni hanno coinvolto anche anziani e famiglie. Casa Soro - la struttura comunale di via Lubich accanto alla chiesetta di San Lussorio, usata per anni come centro sociale e culturale e chiusa da ottobre del 2022 - resta off limits.

Lo sfratto

Per quasi dieci anni è stata la casa dell’associazione Lachete, con un continuo via vai di bambini e ragazzi, educatori e animatori. «Riconsegnare le chiavi è stato come leggere l'ultima pagina di una bellissima e lunga storia», scrive su Facebook Elisa Siddi, dello staff Lachete. Un post ricco di ricordi, fra commozione e nostalgia, senza polemiche legate alla chiusura e allo “sfratto” dopo la scadenza del contratto di concessione nel 2022. «Il mio augurio, come cittadina», aggiunge, «è che Casa Soro possa presto continuare a contribuire alla crescita dei bambini e allietare gli adulti. In un'epoca in cui sono sempre meno gli spazi sicuri dove poter costruire sane relazioni, quella struttura si pone in modo strategico come centro educativo e di socializzazione».

La minoranza

Pressing dai banchi della minoranza in Consiglio. «Per anni ha ospitato iniziative sociali e culturali grazie al lavoro degli operatori di un’associazione locale costretta poi a trovarsi un’altra sede, è inconcepibile rimanga sotto utilizzata», sottolinea il consigliere Franco Camba. «Potrebbe ospitare eventi culturali, laboratori creativi, ma anche spazi per attività di supporto alle famiglie, ai giovani e agli anziani. In un recente dibattito in Consiglio, abbiamo presentato diverse proposte per il rilancio culturale di Selargius. La parola ora passa alla Giunta: auspico che non si rimandi oltre e che, ad iniziare da questa struttura, i beni immobili comunali siano resi fruibili a beneficio della comunità».

Il sindaco

Gli uffici comunali - assicura il sindaco - stanno lavorando a un piano di rilancio. «Dopo la scadenza della concessione», ricorda Gigi Concu, «è emersa la necessità di diversi interventi di manutenzione e di adeguamento, e trattandosi di una struttura vincolata servono le autorizzazioni paesaggistiche, oltre alle risorse. In questi anni abbiamo fatto tanto per valorizzare il compendio di San Lussorio: i lavori di restauro nella facciata e nell’arco della chiesa, ora si interverrà nel sagrato, e abbiamo riaperto l’ex centro riabilitativo. Adesso ci concentreremo su Casa Soro, che sarà oggetto di un recupero funzionale prima della riapertura con servizi per la collettività».

