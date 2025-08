«Casa Soro ridotta a uno sgabuzzino» 

Pentole, tagliaerba, fornelli da campeggio, cataste di bevande lungo le pareti. «Una situazione indecorosa e di degrado dentro un sito storico che il Comune dovrebbe tutelare», la denuncia della consigliera di minoranza Francesca Olla dopo un’ispezione a Casa Soro, la struttura del complesso monumentale di San Lussorio chiusa al pubblico. Dito puntato anche sull’utilizzo in concessione dell’immobile comunale. Il sindaco Gigi Concu: «Concessione nel rispetto della destinazione d’uso».

«Mutismo selettivo»

L’esponente della minoranza, oltre a presentare un’interrogazione in Consiglio, ha denunciato tutto sui social con tanto di fotografie. «Ridurre un luogo di tale importanza storica e culturale in uno stato di tale indecenza è inaccettabile», dice. Da qui le richieste formulate nell’aula di piazza Cellarium: «Chi sta utilizzando Casa Soro? Ammesso che i locali siano stati concessi con bando pubblico e stipula di convenzione, sarebbe opportuno che l’amministrazione rispondesse sullo stato dei luoghi, sulla responsabilità per la situazione indecorosa dei locali interni della casa, sulla presenza di arredi fatiscenti, vetri coperti da buste per l’immondizia». La lista è lunga. «Le attività condotte nel bene storico sono compatibili con la sua natura e la sua destinazione d'uso di centro di aggregazione sociale?«, chiede Olla. «Sono state adottate le necessarie misure di conservazione e sicurezza nonché le più elementari norme di igiene per garantire che sia utilizzato in modo conforme alle sue finalità storiche e culturali?», aggiunge per poi concludere: «Al momento nessuna risposta, tutta la Giunta sembra colpita da mutismo selettivo».

«Parlano gli atti»

In attesa di rispondere in Consiglio, a parlare è il sindaco: «Nessuna violazione, tantomeno mutismo selettivo, preferiamo che a parlare siano gli atti», dice. «L’edificio è sempre stato dato in uso in concessione attraverso pubblicazione di avviso pubblico. Dopo la scadenza dell’ultima concessione, in attesa della predisposizione da parte degli uffici competenti degli atti necessari alla pubblicazione del nuovo avviso, abbiamo concesso l’utilizzo sporadico della struttura per manifestazioni temporanee, sempre nel rispetto della sua destinazione d’uso. Ricordo che proprio ai fini di valorizzazione di Casa Soro, e di tutto il complesso San Lussorio, l’amministrazione ha finanziato e realizzato numerosi interventi di riqualificazione e restauro. Inoltre - dice ancora Concu - sono in corso le procedure per la richiesta di nuovi finanziamenti da parte della Regione che interesseranno la casa e il cortile per un milione di euro. E che a prescindere dall’ammissibilità o meno al finanziamento, verranno portati avanti con fondi di bilancio comunale».

