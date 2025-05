Casa Serena, una vita nuova 

Avere cura delle persone più fragili e con problematiche diverse: è questo l’obiettivo fissato per il nuovo corso di Casa Serena, a Iglesias. Una struttura moderna e funzionale per ospitare le famiglie in difficoltà e anche e soprattutto, le madri e i padri separati.

Gli obiettivi

Questo il progetto dell’amministrazione comunale per la casa di riposo. Il finanziamento da richiedere corrisponde a otto milioni di euro e i canali per ottenerlo sono sostanzialmente due: i finanziamenti europei oppure i contributi che prendono vita dalla programmazione territoriale di tutta l’area del Sulcis Iglesiente. Alla fine della prossima estate il Comune parteciperà ai nuovi bandi, europei e regionali. I lavori da realizzare sono molteplici, come spiega l’assessora all’Urbanistica e al Patrimonio, Giorgia Cherchi: «La struttura è completamente da modernizzare, perché dobbiamo lavorare su quello che sarà il suo nuovo utilizzo – spiega – una riqualificazione al servizio dell’inclusione, della solidarietà e della sicurezza. Puntiamo quindi, sulla riqualificazione delle aree interne, impianti elettrici, idraulici, anti-incendio, climatizzazione, riscaldamento e sicurezza. Il nostro obiettivo è trasformare Casa Serena in una struttura più accogliente e funzionale».

Sul fronte della programmazione e del bilancio, l’assessore Daniele Reginali ha le idee chiare: «Indubbiamente potremo lavorare su due fronti: il primo è quello dei fondi Fes e Fers, quindi, finanziamenti europei, il secondo canale di finanziamento, invece, è legato alle possibilità nate dalla pianificazione territoriale dell’area del Sulcis Iglesiente. A settembre decideremo quale scelta intraprendere». Spiega l’assessora alle Politiche sociali, Angela Scarpa: «Ci sono molte situazioni di criticità, madri e padri separati, e famiglie che fanno fatica a sopravvivere. Il nostro obiettivo è comunicare la disponibilità dell’amministrazione nell’andare incontro alle persone in difficoltà e rappresentare per la loro vita un punto di riferimento, soprattutto, nelle situazioni più difficili. Un contributo importante e un’autentica opportunità di rinascita sociale per il nostro territorio. Naturalmente, le persone o le famiglie in difficoltà, dovranno presentare la documentazione che possa comprovare realmente le loro condizioni di vita, economiche e sociali. Noi – conclude Scarpa – lavoreremo in base alle loro esigenze e offriremo loro un po’ di serenità e una nuova possibilità di riscatto sociale».

In Consiglio

Dall’opposizione si intravedono spiragli di apertura: «Tutti i progetti volti al sociale sono condivisibili, su Casa Serena sarà necessario approfondire il discorso, considerate le criticità della struttura, ormai vetusta – dichiara il consigliere di opposizione, Luigi Biggio –. Sarebbe bene conoscere nei dettagli la proposta sia dal punto di vista sociale ed operativo, che da quello finanziario e auspichiamo il coinvolgimento del Consiglio comunale».

