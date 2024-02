Casa Serena, passaggio di consegne tormentato 

No a una ulteriore proroga per il cambio di gestione a Casa Serena. La Coopas intende lasciare l'istituto di via Pasubio, che ha guidato per oltre due decenni, a fine febbraio come stabilito dal Comune per permettere a Seriana 2000, vincitrice del nuovo appalto, di approfittare dei tempi tecnici necessari per il subentro. Ma il passaggio di consegne sembrerebbe meno liscio del previsto perché, secondo quanto trapela, ci sarebbero delle criticità in corso relative ad alcune documentazioni da ottenere.

La nebbia sulla questione resta quindi fitta anche sul versante dell'occupazione poiché si teme il taglio di diverse figure professionali della struttura e, in questo senso, i sindacati sono già alla finestra pronti a intervenire. La Coopas dovrebbe in ogni caso abbandonare Casa Serena, dopo avere perso la gara di gestione dell'ospizio, avendo già disdetto i contratti con alcuni lavoratori. Intanto rimane aperto pure il fronte delle presenze degli anziani perché da tempo si parla di un ingresso di alcuni ospiti, dai dieci ai venti, della Casa della Divina Provvidenza che a marzo dovranno lasciare via Sant'Anna a causa del fallimento della struttura. Interrogata l'amministrazione comunale sul punto non si è ancora ricevuta risposta. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA