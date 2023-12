Casa Serena diventerà un albergo? 

«Prima chiudiamo il discorso con la riapertura del Margherita di Savoia, successivamente studieremo un piano per il rilancio dell’ex ospizio Casa Serena». Così, come un anno fa, il primo cittadino Mauro Usai svela come al momento non ci sia in corso uno studio concentrato sul recupero dell’edificio che fino al 2020 ospitava una casa di riposo. La priorità in questo momento è assicurare alla città i servizi del Margherita di Savoia che, stando a quanto appreso nelle scorse settimane, dovrebbe aprire a breve.

La struttura

Alcuni piani dell’edificio dell’ex ospizio di Corso Colombo attualmente sono utilizzati e presidiati dalla società in house “Iglesias Servizi” e nei mesi scorsi la stessa struttura era stata al centro di una proposta dell’assessora ai Servizi sociali Angela Scarpa in occasione delle conferenze socio sanitarie relative all’ubicazione di quell’ospedale unico che dovrebbe servire l’intero territorio. Proprio a tale scopo l’edificio e l’area attigua erano stati provocatoriamente proposti dall’assessora in risposta alla richiesta da parte della Regione ai Comuni, di ipotizzare una possibile location.La stessa ipotesi è finita nel dimenticatoio ed il destino prossimo dell’edificio è ancora tutto di decifrare: «Occorrerà un attento progetto di valorizzazione. - prosegue Usai - che si metterà a disposizione poi del Consiglio comunale. Questa è la strada che seguiremo all’indomani dell’apertura del Margherita di Savoia».

Gli obiettivi

L’intento del primo cittadino è quello di trattare la questione dell’ex ospizio come stato fatto per i piani di riqualificazione dei quartieri e delle frazioni, ovvero tramite una gara di idee con la quale attrarre i migliori progettisti e da questi, riuscire a far scaturire il piano più congeniale: «Che possa divenire una struttura assistenziale o alberghiera. - continua Usai - Sarà il Consiglio comunale a decidere in base ai progetti stessi».

Il costante aumento delle presenze turistiche e la penuria di grandi strutture ricettive, porterebbe a pensare che l’edificio possa essere congeniale per divenire proprio un’importante struttura ricettiva, ma il primo cittadino sembra voler scartare quest’ipotesi: «È solo un parere personale - spiega - ma credo che questo tipo di strutture debbano stare al centro, perché strategicamente proprio il centro storico è il polo d’attrazione. Un edificio per quanto grande, ubicato però in periferia rischia di non essere congeniale ai nostri piani di sviluppo che, sul turismo, puntano proprio al centro e ai siti minerari».

Nel frattempo la stessa amministrazione ha cominciato a sperimentare delle iniziative sul parco dell’area dell’ex Casa Serena: «Le associazioni - commenta Usai - sanno che quello spazio può essere valorizzato di volta in volta con i più disparati eventi. Quelli effettuati finora, come la sagra della vitella o le castagnate, sono andati benissimo».

