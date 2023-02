Casa Satta, la polemica è servita  

Una casa storica, al centro di quella piazza-simbolo realizzata dalla mano di Costantino Nivola. A Nuoro ancora una volta l’abitazione del poeta Sebastiano Satta alimenta le polemiche e le discussioni. «Esprimiamo il nostro dissenso sulla scelta operata dalla giunta Soddu di destinare l’immobile a “Officina municipale del sapere e della creatività”, anziché a sede della “Biblioteca dei Fondi” come già deliberato dalle precedenti amministrazioni», tuona la consigliera comunale di Progetto per Nuoro, Lisetta Bidoni. «“Officina del sapere” è un luogo della cultura per eccellenza - ribatte il sindaco, Andrea Soddu -. I fondi librari sono già nella Casa Satta, quindi Lisetta Bidoni dovrebbe documentarsi meglio».

Destinazione d’uso

Per la consigliera d’opposizione si è davanti a un inaccettabile cambio di destinazione d’uso, a una scelta: «che non tiene conto dei pareri espressi da eminenti figure del mondo politico e culturale nuorese, dal nipote di Sebastiano Satta e da alcuni gruppi consiliari», rimarca Lisetta Bidoni, con un’interrogazione che chiama in causa il primo cittadino. Andrea Soddu replica, non si scompone: «Non è assolutamente vero che la mia amministrazione sta attuando un cambio di destinazione d’uso per la Casa Satta. Intanto, è doverosa una premessa: stiamo parlando di un edificio dedicato alla cultura. I Fondi librari, ribadisco, sono all’interno di quell’immobile che ha restaurato chi ci ha preceduto». Il sindaco prosegue: «Abbiamo semplicemente scelto una destinazione che si adatta all’attuale conformazione dell’immobile. Poi, se in questa città si vuole continuare a non fare nulla, io mi tiro fuori. Non sono da quella parte e mi prendo la responsabilità delle scelte».

Fondi a rischio

Con la sua interrogazione dettagliata Lisetta Bidoni instilla dubbi. Anche per quanto riguarda i finanziamenti che il Comune di Nuoro ha ottenuto per la casa-storica, a suo dire a rischio con il cambio di destinazione d’uso. «L’interrogazione esprime anche la preoccupazione che la variazione d’uso possa determinare provvedimenti di recupero delle somme assegnate nel 2007 dalla Regione per il restauro e la ristrutturazione funzionale della Casa Satta come sede della “Biblioteca dei Fondi” - scrive la consigliera -. Stiamo parlando di un importo complessivo di 2 milioni e 217 mila euro: 2 milioni di risorse Por, la restante parte di risorse comunali». Il primo cittadino Andrea Soddu puntualizza: «Siamo di fronte a una fattispecie che non è assolutamente contemplata. Questi fondi sono al sicuro, non vi è alcun rischio che si possano perdere».