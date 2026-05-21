Casa Sant’Andrea affittata per una festa ma era già occupata 

Aveva pianificato tutto nei minimi dettagli per i diciott’anni della figlia: il catering ordinato, gli inviti spediti e, soprattutto, la location ideale già prenotata a marzo. Luisa Pili, 57enne di Assemini, si è invece ritrovata al centro di un’odissea burocratica che rischia di rovinare la festa. La scelta era caduta sulla suggestiva casa campidanese di Sant’Andrea, immobile di proprietà comunale concesso dal 2025 per eventi privati dietro il pagamento di una tariffa giornaliera di circa 120 euro, istituita dalla Giunta proprio per coprire utenze e manutenzioni.

La donna ha seguito l’iter alla lettera: moduli inviati all'Ufficio Cultura, bonifico effettuato sull’Iban del Comune e ricevute trasmesse. Tutto sembrava in regola, fino a pochi giorni fa, quando un’amica le ha mostrato il volantino ufficiale di "Buongiorno Ceramica 2026": per il 23 maggio, giorno della festa, la struttura risulta interamente occupata dai laboratori della manifestazione istituzionale.

Dopo ripetuti e vani tentativi di ricevere spiegazioni al telefono, la cittadina si è presentata di persona in Comune. La risposta degli impiegati è stata raggelante: la sala non è più disponibile, la invitano a cercare altrove.

Dall’amministrazione non si sono tirati indietro a fornire una replica: «Ho sentito già qualche giorno fa la signora, le ho rivolto le scuse da parte dell’amministrazione per l’inconveniente e mi sono reso disponibile in prima persona per risolvere la situazione», ha rassicurato il sindaco Mario Puddu. (sa. sa.)

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