Casa salute, trasloco completato  

L’ultimo ad arrivare nella nuova Casa della salute dei nuoresi al secondo livello del vecchio ospedale San Francesco di via Demurtas è stato il Consultorio familiare, che ha abbandonato i vecchi locali di via Lamarmora.

Si completa così il trasferimento di tutti gli ambulatori dall’ex Inam di via Manzoni a quella che è diventata la nuova porta di accesso della sanità territoriale. Un trasferimento iniziato a settembre, con la direzione dell’Asl 3 che «ringrazia i cittadini per la pazienza» e si «scusa per gli eventuali disagi».

Da mercoledì, con l’ultimo step, è stato completato il trasferimento delle attività sanitarie, socio-sanitarie e amministrative del Distretto socio sanitario di Nuoro nella nuova Casa di Comunità - CdC di Nuoro, nel complesso ristrutturato del vecchio San Francesco, tra le vie Demurtas e Brigata Sassari» fa sapere l’Asl attraverso una nota. Con il trasferimento del Consultorio di Nuoro cambiano anche i recapiti telefonici. Questi i nuovi recapiti. Psicologo: Toxiri 0784.240650, Murgia 0784.240890; assistente sociale: Mura 0784.240830, Palimodde 0784.240466; pediatra: Calzedda 0784.240426; ginecologo: Frau 0784.40192, Pira 0784.240146; ostetrica: Carta 0784.240031, Oggianu 0784.240016.

RIPRODUZIONE RISERVATA