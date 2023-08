Casa Saddi, due giorni al ritmo della musica 

Prosegue oggi e domani a Casa Saddi a Pirri (ingresso da via Ettore Fieramosca, 17) la rassegna Sottosuoni, ideata dalla cooperativa Vox Day per Cagliari dal Vivo.

Il programma

L’apertura, alle 19.30, è affidata ai Musalibre, giovane quartetto emergente indie/pop, di base a Quartu e composto da Alessio Picci e Francesco Sarritzu, alla chitarra e voce, Marco Bucca alla batteria e da Francesco Mattana al basso. La musica continua poi con le sonorità alternative-rock di Joshburger, al secolo Joshua Alessandro Terranova, talentuoso polistrumentista sardo-britannico, classe 2001, che unisce stoner, prog e sperimentalismi unici nel suo genere, tra chitarre distorte, musica elettronica, temi ricorrenti e ritmi imprevedibili. Il terzo atto della serata vede in scena una delle voci più originali del rock alternativo italiano, Edda, al secolo Stefano Rampoldi, ex voce dei Ritmo Tribale.

Domani invece, con ingresso gratuito, aprirà alle 19.30 Bob Forte & Sky Dog (Giandomenico Fioretto), rispettivamente voce e chitarra il primo, armonica il secondo: un duo attivo dal 2010 che affonda le sue radici nel blues, ma non senza includere anche elementi di funk e jazz. Segue l’esibizione di Patrick & The Crazy Slivers, in power trio dalle sonorità miste tra roots e neo rockabilly. A guidare questo nuovo progetto è Patrick Atzori, affiancato da Gianluca Lo Piccolo al contrabbasso e da Carmine D'Alena, molisano d'origine e sardo d'adozione, alla batteria. Rinviata invece a data da destinarsi, per un infortunio a uno dei componenti della band, la prevista esibizione di The Colvins.

Per informazioni, la segreteria di Vox Day risponde al numero 070840345 e all'indirizzo mail info@voxday.com.

