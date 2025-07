Casa Putzu diventa “dimora storica” 

Il riconoscimento è arrivato proprio mentre venivano rimossi i ponteggi da cantiere: il Ministero della Cultura dichiara la Casa del Canonico Putzu bene storico-artistico culturale.

La prima struttura di Selargius a ottenere il prestigioso titolo, un traguardo importante per il Comune che sta lavorando da tempo alla nascita di una rete museale che dalla storica casa campidanese al civico 61 di via Roma si allarga al vicino museo Semù, a Casa Cara e – un domani – all’ex scuola che al momento ospita la Polizia locale. «Un polo culturale sovracomunale», dice il sindaco Gigi Concu, supportato dall’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas e la collega di Giunta con delega alla Cultura Sara Pilia.

Lavori conclusi

I lavori a Casa Putzu sono finiti pochi giorni fa. Un restauro architettonico completo nella facciata della struttura che dà sulla via Roma, comprese le antiche finestre, costato poco meno di 200mila euro finanziati dalla Regione. Lavori che seguono quelli fatti qualche anno fa nel loggiato con mattoni in terracotta dell’antica dimora abitata dal canonico Felice Putzu sino al 1961, poi acquista dal Comune nel 1989. E da anni una delle tappe più importanti dell’Antico sposalizio selargino: è qui che - la seconda domenica di settembre - si svolge la vestizione del futuro sposo, per poi proseguire i festeggiamenti con “su cumbidu”, il banchetto nuziale dopo il matrimonio in catene e lo scambio delle promesse d’amore degli sposi.

Il timbro del Ministero

Nei giorni scorsi è arrivato il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali. Il documento ufficializza il riconoscimento per Casa Putzu come bene di interesse culturale, assegnato dopo la verifica della Commissione regionale per il patrimonio culturale, presieduta dalla segretaria Elena Anna Boldetti. Un titolo che consentirà di accedere a finanziamenti mirati, oltre a dare ulteriore prestigio all’immobile comunale.

I lavori nella struttura comunale però non sono finiti. «Abbiamo in programma altri interventi per eliminare le barriere architettoniche, un po’ come abbiamo già fatto nel museo comunale dove abbiamo installato un ascensore», spiegano dal Municipio. Una casa museo dove le camere al primo piano verranno arredate grazie ai mobili donati di recente da un cittadino, Ernesto Deiana. Senza mai dimenticare le origini: «Appena avremo l’autorizzazione della Soprintendenza metteremo la targa in ricordo del Canonico Putzu», assicurano sindaco e assessori. Una richiesta avanzata più volte da Giulio Melis, selargino doc, con tanto di petizione.

