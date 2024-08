Casa protetta, vittoria del Comune 

Dopo il Tar Sardegna, anche il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare nel ricorso presentato dalla coop Insieme di Salerno che chiedeva di congelare l’appalto sull’affidamento della casa protetta di viale Trieste di Nuoro. Anche per i giudici di Roma l’appello della società esclusa «non è assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris, essendo escluso dal ribasso il costo della manodopera, risulta anomalo quello relativo ai costi di gestione». Non solo «difetta anche il pregiudizio grave ed irreparabile trattandosi comunque di appalto di servizi di durata quinquennale». Il Comune, rappresentato dall’avvocato Claudio Solinas, è stato portato dall’Insieme davanti al Tar per l’annullamento dell’appalto da 5 milioni dell’affidamento della Comunità integrata di viale Trieste con 24 anziani. La Insieme di Salerno era arrivata prima con il punteggio più alto grazia al soccorso istruttorio nell’offerta economica dove aveva inserito anche il costo infermieristico che invece era da considerare non computabile perché a carico dell’Asl, ma poi fu esclusa per un’anomalia nell’offerta. Progetto Uomo, che lavora in proroga, con il più alto punteggio tecnico è risultata la terza a cause del punteggio economico. Seconda la cooperativa sociale Aldia.

