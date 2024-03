Casa protetta, vignetta social sulla coop 

Il caso della cooperativa Progetto Uomo, con la perdita della gestione della casa protetta di via Trieste, viaggia anche attraverso le vignette. A raccontare il malcontento di cittadini e operatori ci ha pensato il grafico e freelance Raffaele Pikereddu, autore del disegno “Ribasso dell’offerta” divenuto in breve popolare sui social.

Nella raffigurazione si vede un’anziana trainare a fatica la grande croce dei quattro mori: Pikereddu rappresenta «il fattore psicologico, del cambiamento», come racconta tra i commenti a diversi cittadini. Poi auspica: «Spero non cambino il personale. Gli anziani si affezionano agli operatori. Io stesso sono stato qualche volta in struttura, con un amico che faceva il termoidraulico. Ho trovato un ambiente familiare, molto difficile da riproporre». Da qui l’elogio alla coop per l’impegno svolto: «Progetto uomo ha lavorato benissimo, gli anziani si trovavano in famiglia. Chi ha valutato diversamente, non ha tenuto conto del fattore emotivo, svendendo questi valori per un ribasso d’asta».

Diverse le condivisioni e commenti di disappunto di cittadini. «Dobbiamo ritrovarci compatti in questa battaglia, difendendo gli anziani e chi li ha tutelati», scrive un cittadino.

RIPRODUZIONE RISERVATA