Casa protetta, Progetto uomo via dopo 20 anni 

Dopo quasi due decenni di servizio nella casa di riposo per anziani di via Trieste, Progetto Uomo perde l’appalto. Per i prossimi cinque anni sarà una società salernitana a gestire il servizio della casa protetta. La “Insieme società cooperativa sociale onlus” ha conseguito il punteggio totale di 86,29, il più alto. Assegnazione provvisoria in un appalto non senza colpi di scena, con la stessa coop Inseme che è ricorsa al soccorso istruttorio nell’offerta economica dove aveva inserito anche il costo del servizio infermieristico e che invece, come segnala la stessa commissione, era da considerare non computabile come costo perché a carico dell’Asl. Progetto Uomo, la storica società nuorese che da anni garantisce i servizi alla persona in diverse realtà, nonostante abbia conseguito il più alto punteggio tecnico, con 72,72 è risultata la terza classificata con un punteggio economico di appena 6,99. Meglio anche la cooperativa sociale Aldia, con 83,464 punti.

C’è dà attendere l’aggiudicazione definitiva: la commissione ha segnalato al Rup «la presenza di anomalia di tale offerta e la necessità di una verifica di congruità in particolare per quanto riguarda i costi di gestione diretti e indiretti e la sostenibilità delle offerte migliorative presentate nell'offerta tecnica».

