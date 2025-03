Casa popolare ristrutturata nel palazzo di via Alessandrini  

Terminati i lavori di ristrutturazione dell’appartamento al settimo piano di via Alessandrini anche internamente. «Una funzionaria di Area ha fatto un’ispezione interna all’appartamento, occupato da mia madre e miei fratelli – dice Irene Piras - ha autorizzato anche l’intervento per la ristrutturazione del bagno che nell’impianto idraulico e di scarico aveva perdite con pericolo d’infiltrazioni nel piano inferiore. L’impresa ha già proceduto alla rimozione delle muffe e intonaci ammalorati nel soffitto ed è stata data anche la prima mano di pittura».

Soddisfatta la donna: «Finalmente Area ha accolto le nostre richieste che risalgono a molti anni fa. L’importante è che il problema sia in fase di risoluzione».

I lavori sono realizzati con l’intervento della ditta Wiliam Cirronis che con autocarro munito di gru porta in quota depositando sulla terrazza materiali e attrezzatura per la realizzazione del restauro. Si è cominciato con la posa di un nuovo telo di cartone incatramato per effettuare una copertura isolante e sicura della superficie terrazzata. Attesa fra i residenti, perché il risultato dei lavori dipende dalla riuscita dell’impermeabilizzane della terrazza. Durante l’intervento sono stati rimossi tutti residui di cartone incatramato posto circa trent’anni fa, e che con il tempo e le intemperie si era staccato provocando importanti infiltrazioni interne e rovinato l’affacciata dell’intero palazzo. (m. s.)

