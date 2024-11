Casa per gli orfani, ondata di beneficenza 

Lotteria di Natale, arrampicate, mercatini, e tanti contributi da parte di semplici cittadini, selargini e non. Un’ondata di beneficienza per la casa famiglia Killia, lì dove Simona Cao e il marito Michele Allodi - coppia di Selargius - stanno realizzando il loro sogno: una casa per bambini con disabilità rimasti senza genitori.

Di fatto la loro casa di via San Nicolò che viene riadattata per accogliere una famiglia allargata, senza barriere architettoniche e con spazi per la vita in condivisione. «Un anno fa abbiamo iniziato la ristrutturazione per farla diventare un luogo capace di accogliere nel miglior modo possibile bambini e bambine con disabilità», racconta Simona Cao, veterinaria e fondatrice insieme al marito della cooperativa. «Noi vivremo con loro insieme ai nostri figli, i nostri animali-terapeuti, accompagnati e guidati da figure professionali diverse in base ai bisogni specifici di ciascun bambino. Il nostro obiettivo», dice, «è quello di diventare una famiglia “ponte” dando a questi bimbi tutto il sostegno necessario per dare loro più speranza di essere adottati».

Ancora due mesi di lavori e la casa sarà pronta. Intanto continuano le iniziative messe in campo per aiutare la coppia di Selargius: dalla lotteria di Natale - con il ricavato dei biglietti che andrà a finanziare il progetto Killia - all’arrampicata solidale organizzata il 2 dicembre a Sestu. E si potrà dare un contributo anche nei mercatini a Casa Siddi, il 14 e 15 dicembre, e a Sa dom’e Farra, il 6, 7 e 8 dicembre.

