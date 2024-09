Casa per gli orfani disabili, parte la raccolta fondi 

Parte la campagna di crowdfunding per sostenere la Casa famiglia Killia - nel centro di Selargius - che ospiterà bambini orfani con disabilità. I lavori di ristrutturazione - partiti un anno fa - sono quasi al rush finale, ma mancano 30mila euro per i nuovi infissi e condizionatori.

La raccolta fondi è promossa dalla cooperativa sociale Killia, che - dopo aver investito risorse proprie - si sta occupando di realizzare l’intervento, e che poi gestirà il centro in via San Nicolò. «Con mio marito Michele nel 2015 abbiamo adottato una bimba con disabilità che ha cambiato la nostra vita e la nostra visione del mondo facendoci conoscere le difficoltà dei bambini orfani con disabilità», racconta Simona Cao, veterinaria, e presidente della cooperativa che ha fondato col marito Michele Allodi, ingegnere e - anche lui - esperto in pet therapy. «Con Killia vogliamo realizzare un sogno: creare una casa famiglia per bambini e bambine che hanno delle disabilità, orfani o momentaneamente allontanati dalla propria famiglia. Bambini che», aggiunge la coppia, «hanno il diritto di essere amati e soprattutto accolti con le loro difficoltà per accompagnarli nella loro vita nel miglior modo possibile».

La campagna di crowdfunding - partita pochi giorni fa - è stata lanciata sulla piattaforma di GoFundMe.

