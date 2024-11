Casa per gli artisti, lavori bloccati 

In principio era la sede del circolo “Ex combattenti”, poi sarebbe dovuto diventare la casa degli artisti in visita a San Sperate, un'idea suggerita dal compianto padre del Paese-Museo, lo scultore Pinuccio Sciola e accolta dall'allora amministrazione. Il condizionale è d’obbligo visto che i lavori sono fermi dall’inizio del 2023, quasi due anni fa. Il Comune ora ha annunciato lo scioglimento del contratto con la ditta appaltatrice che non ha concluso i lavori. La domanda è: quale futuro per la struttura?

L’iter

Il circolo dei combattenti si affacciava su via Risorgimento e all’interno ospitava anche un piccolo bocciodromo. Nel 2018, fu il progetto della società di progettazione “Officine Vida” a trainare l’idea di trasformare il fabbricato in un «Centro internazionale di scambi e confronti», al cui interno «i tanti movimenti che animano San Sperate potessero trovare un appoggio», come aveva spiegato l’allora sindaco Enrico Collu.

In seguito fu usata anche la definizione di residenza d’artista, cioè farla diventare alloggio per chi portava arte a San Sperate. Un’idea, questa, suggerita molto tempo prima anche da Pinuccio Sciola.

I fondi

Una rimodulazione dei lavori nel 2021 fece arrivare l’importo complessivo del progetto a più di 600mila euro. Finalmente l’inizio dei lavori nel 2022 e poi lo stop a febbraio 2023, poco dopo «il montaggio della struttura prefabbricata», come si legge dai documenti comunali. La sospensione era motivata da «l’esigenza di effettuare interventi di messa in sicurezza della sottofondazione della strada adiacente». La ditta che si occupa dei lavori fa sapere che «sono sopraggiunte circostanze che rendono eccessivamente oneroso il contratto e non più economicamente vantaggioso». E ora il contratto è rescisso.

Il Comune

«Sia chiaro, l’opera verrà finita», assicura oggi il sindaco Fabrizio Madeddu. «Procederemo a creare un nuovo bando per completare la struttura». Quindi si riparte da capo? «Assolutamente no», risponde il sindaco. «La struttura, la si vede dalla strada, era già in costruzione. La prossima ditta ripartirà da dove la precedente si è interrotta».

Il progetto solleva anche dubbi. Maria Sciola, figlia di Pinuccio, dichiara: «Il sogno di mi opadre non era quello di mettere l’arte e gli artisti in un complesso di cemento. Forse sarebbe stato più in linea con il suo pensiero un altro tipo di residenza d’artista, qualcosa a contatto della natura. Penso a una sorta di serra d’artista o un giardino, uno spazio condiviso». L'ex sindaco Enrico Collu oggi puntualizza: «Usammo soldi in avanzo di amministrazione, i primi, pensando subito alla cultura. Il suggerimento fu di Pinuccio e delle tante realtà del paese e io lo recepii. Può non piacere adesso, ma un domani ci sarà anche una sala polifunzionale all'interno che fungerà anche da teatro se serve».

