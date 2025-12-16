VaiOnline
Isili.
17 dicembre 2025 alle 00:25

Casa per gli anziani, ultimi lavori per l’apertura 

Continuano a Isili i lavori del Comune nell’ex asilo nido. Presto sarà sistemato l’impianto di climatizzazione, e questo consentirà di ospitare anziani non autosufficienti. Saranno investiti poco meno di 33mila euro, ma l’importo complessivo dell’opera è di 288mila euro: il calcolo è stato effettuato secondi il criterio di 24mila euro a posto letto. È un progetto finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”). Il Comune ha ottenuto i fondi perché fa parte dell’Associazione di scopo di cui è capofila il Comune di Quartu.

Nell’ex asilo gli appartamenti domotizzati consentiranno agli anziani di avere autonomia: potranno muoversi in sicurezza. Gli spazi comuni permetteranno agli ospiti di socializzare e farsi compagnia. Questi appartamenti occuperanno solo una parte dell’edificio comunale: una seconda parte è stata già riqualificata e ospita il centro diurno, dove le persone del territorio si ritrovano ogni giorno per lavorare, giocare, fare laboratori e stare insieme seguiti da operatori specializzati. La struttura potrebbe presto diventare un riferimento per il territorio a favore di persone con necessità e delle loro famiglie.

