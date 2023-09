Casa per anziani “Villa Ada”, una commissaria per la Fondazione 

È stata proposta la nomina di una commissaria straordinaria per la Fondazione Villa Ada, di Uta: si tratta di Elena Mamia, risultata in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico. La delibera di nomina necessita di un ultieriore passaggio burocratico per essere effettiva, anche se la funzionaria ha già confermato la sua intenzione di accettare.

Il commissariamento della Fondazione, che si occupa di assistenza agli anziani, nella struttura di via Raimondo Fresia, era avvenuto il 13 luglio scorso. In tale circostanza era stato nominato il commissario straordinario Gabriele Bolasco, che il 19 luglio aveva rinunciato all’incarico. Da quella data, la casa di riposo per anziani attende una nuova nomina per gestire una situazione complicata, andata a peggiorare con il passare del tempo per l’assenza di un commissario straordinario.

Villa Ada, che nel 2010 ospitava circa 60 anziani, ora ne ospita 16, assistiti da altrettanti operatori. La lunga vertenza vede contrapposte la cooperativa Medical Plus Italia, che gestisce la casa di riposo, e la Fondazione Vila Ada: i dissidi sono sorti nel 2015 e sono andati avanti fino alla minaccia di sospensione delle attività, avanzata dalla Fondazione, che aveva scadenza all’8 settembre ma attualmente sembrerebbe scongiurata.

La futura commissaria straordinaria, tra le varie mansioni, avrà il compito di assicurare la continuità della gestione amministrativa della Fondazione, e di verificare la situazione finanziaria dell’Ente.

RIPRODUZIONE RISERVATA