Casa per anziani: sfrattati Pro Loco e ambulanze 

Sia i volontari della Pro Loco, che avevano delle attrezzature nei locali di viale Vienna, che quelli del soccorso, che garantiscono con le ambulanze il servizio di 118, dovranno lasciare le stanze della Casa per anziani (mai aperta) nel rione Dedalo. La lettera con l’avvio della procedura di sgombero (da concludere entro 30 giorni) è stata notificata martedì dal responsabile del settore patrimonio del Comune, l’ingegnere Stefano Vizzarri, dopo un accertamento che avrebbe evidenziato l’utilizzo dei locali «in assenza di titolo».

Le segnalazioni

Le verifiche sull’utilizzo della Casa per anziani (realizzata da oltre 25 anni, ma mai aperta) sono scattate a seguito di quanto accaduto nella seduta di Consiglio comunale del 25 febbraio. «Mi risulta che le associazioni che c’erano nella struttura di viale Vienna siano state sfrattate per fare dei lavori», aveva detto in aula la leader del Pd, Michela Mura, «i lavori non sono stati fatti, ma i locali mi risultano occupati». L’assessore Matteo Taccori aveva risposto che negli spazi erano presenti i volontari del 118 e c’era «stoccato del materiale di proprietà del Comune in uso alla Pro Loco», ma poi aveva precisato che la Giunta stava predisponendo i bandi per assegnare gli spazi e regolarizzare le convenzioni. Incalzato dalla capogruppo del Pd, aveva confermato che «purtroppo questa situazione e presente in tanti comuni e che l’amministrazione l’aveva ereditata nel tempo». Il giorno dopo la seduta, il capo dell’Ufficio tecnico (la sera prima presente in Consiglio) ha ordinato un sopralluogo che ha rilevato l’utilizzo «in assenza di titolo».

Lo sgombero

Già nei mesi scorsi i volontari della Pro Loco, che organizzano varie attività culturali e di spettacolo in città, avevano dovuto lasciare la stanza del primo piano che occupavano a Casa Ofelia, l’edificio comunale di via Parrocchia. Anche quella volta una segnalazione alla Corte dei Conti aveva fatto emergere che lo spazio era stato occupato dall’associazione senza una convenzione: lo scorso aprile in Municipio si erano presentati i militari della Guardia di Finanza per effettuare delle verifiche e, a novembre, l’associazione aveva spontaneamente liberato il locale. Non risulta, al momento, che la Corte dei Conti abbia comunque proseguito con l’azione erariale. Dal 2015, cioè da quando il Comune aveva rescisso l’affitto del teatro Faccin di via Roma, i volontari della Pro Loco con il loro presidente, Mario Ziulu, chiedono a gran voce uno spazio in concessione per attrezzature e attività, ma non lo hanno mai ricevuto. Nell’attesa di una sede avrebbero ottenuto, informalmente, la possibilità di occupare provvisoriamente spazi in vari locali comunali.

La casa per anziani

Costruita da oltre 25 anni, la Casa per anziani non è mai entrata in funzione. Una volta completata, per evitare raid vandalici, le varie amministrazioni che si sono succedute nel tempo hanno concesso, sempre pare in via informale, degli spazi ai volontari delle ambulanze, agli alcolisti anonimi, ad un’associazione sportiva di scherma, alla Peter Pan (che aiuta bambini autistici, poi sfrattata) e, infine, per le attrezzature della Pro Loco. Ora è arrivato l’ordine di sgombero.

