Casa per anziani San Vincenzo, progetto da 680mila euro 

Per riaprire la casa alloggio per anziani San Vincenzo di Gonnosfanadiga, chiusa da marzo, c’è attesa per l’aggiudicazione dell’appalto e l’esecuzione dei lavori che, come da cronoprogramma, dovrebbero iniziare a dicembre e terminare a maggio del 2024. Sei i mesi nei quali la struttura sarà oggetto di importanti interventi di adeguamento per un importo totale di 680mila euro.

Oltre alla riqualificazione energetica, a fine opera si avrà una migliore e maggiore distribuzione degli spazi: azione che permetterà di passare dai nove posti letto attuali a un minimo di 16.

Previsto anche il risanamento della copertura e delle superfici esterne, massetti e pavimentazioni e infissi, oltre alla digitalizzazione e al rifacimento dell’impianto fognario con il rifacimento dei bagni e un nuovo sistema di produzione energia da fonti rinnovabili, impianto elettrico ordinario e di emergenza.

Al piano terra, dove oggi è presente l’infermeria, ci sarà una nuova stanza da letto, la nuova sala soggiorno-pranzo occuperà quasi l’intera area oggi destinata a cucina e sala pranzo, qui sarà anche ricavata una nuova camera per ospitare altri anziani. L’attuale soggiorno sarà suddiviso tra ingresso, sala d’attesa e un’altra camera per ospiti. Al posto dell’attuale sala direzione, che sarà trasferita nel seminterrato ci sarà un’altra camera. Il primo piano pressoché invariato, ospiterà un nuovo laboratorio.

