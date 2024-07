«Casa per anziani, a settembre i primi ospiti» 

Manca solo la firma del contratto tra Comune e società aggiudicataria per la riapertura della casa di riposo di Nuraminis, chiusa per due anni a causa di lavori che hanno comportato il trasferimento degli ospiti e degli operatori ad altre strutture. Accordo per nove anni: le porte della struttura dovrebbero riaprirsi tra la seconda parte di settembre e il primo ottobre.

La situazione

«Ora la struttura è nelle mani del gestore che, suppongo, con agosto di mezzo si prenderà tutto settembre per riaprire dal primo ottobre», prevede il sindaco di Nuraminis Stefano Anni. I tempi della burocrazia hanno inciso sulla riapertura. «Confermo che abbiamo l’obiettivo di riaprire la casa di riposo di Nuraminis entro settembre, magari non proprio il primo del mese ma io conto entro il primo di ottobre di fare entrare i primi ospiti», spiega Alessio Setti, direttore della cooperativa sociale Lago e Nuraghe di Senorbì. Che dopo la lunga gestione («abbiamo gestito la struttura per 11 anni»), continua in forza della nuova aggiudicazione a dirigere la casa per anziani “monsignor Serci”. Immobile moderno e funzionale per il benessere degli ospiti: ecco la nuova veste della casa di riposo che spinse l’opposizione ad attaccare la maggioranza del sindaco Anni «sul taglio dei posti letto e sull’aumento delle rette, da duemila euro al mese, al di fuori della portata degli anziani del paese». La replica di Setti: «Non arriverà a duemila euro e sarà agevolata per gli anziani residenti a Nuraminis, per i quali è allo studio uno sconto, anche la buona assistenza ha i suoi costi».

Le novità

Fra quelle in arrivo anche una app per consentire ai parenti di essere parte attiva del soggiorno dei loro congiunti. «Darà modo di verificare in ogni momento lo stato di salute del loro congiunto, ma altri punti di forza della comunità alloggio sono lo stato di struttura aperta, con un servizio infermieristico rivolto anche all’esterno, attività aperte all’esterno e sportelli informativi per la cittadinanza. Stiamo pensando anche un piccolo centro diurno, non residenziale». Conto alla rovescia, quindi, per il rientro nella sede originaria di residenza degli anziani (“verrà data priorità agli ospiti storici") e per la riassunzione di almeno una dozzina di operatori. «Alcuni degli ex dipendenti sono andati in pensione, altri, più giovani, avranno la possibilità di rientrare: voglio che la riapertura della struttura sia un nuovo inizio per tutti», conclude Setti.

