Casa Pani riapre dopo due anni di stop 

«Contiamo di consegnarla come regalo di Natale – annuncia il sindaco Tomaso Locci -. È un’istituzione della città, mi ero ripromesso insieme alla Giunta, di restituirla alla cittadinanza il prima possibile. Stiamo per fare una manifestazione d’interesse di 5 giorni rivolta alle associazioni che vorranno gestire il centro, sotto la supervisione del Comune. Ringrazio la maggioranza e la Giunta, un plauso all’assessora alle Politiche sociali Claudia Lerz per questo grande risultato».

Casa Pani è pronta a riaprire. Venerdì, con una delibera di Giunta, sono state approvate le linee guida per la co-progettazione con le associazioni. Il punto di ritrovo per anziani stavolta accoglierà anche i giovani. Due generazioni che potranno trascorrere insieme momenti di svago.

Casa Pani è pronta a riaprire. Venerdì, con una delibera di Giunta, sono state approvate le linee guida per la co-progettazione con le associazioni. Il punto di ritrovo per anziani stavolta accoglierà anche i giovani. Due generazioni che potranno trascorrere insieme momenti di svago.

L’annuncio

«Contiamo di consegnarla come regalo di Natale – annuncia il sindaco Tomaso Locci -. È un’istituzione della città, mi ero ripromesso insieme alla Giunta, di restituirla alla cittadinanza il prima possibile. Stiamo per fare una manifestazione d’interesse di 5 giorni rivolta alle associazioni che vorranno gestire il centro, sotto la supervisione del Comune. Ringrazio la maggioranza e la Giunta, un plauso all’assessora alle Politiche sociali Claudia Lerz per questo grande risultato».

Ci sarà anche un intervento di 220mila euro con i fondi Pnrr per finire di riqualificare il vecchio magazzino che ospiterà alcune attività. «Ho fatto un sopralluogo e confermo che, dopo la pulizia della struttura, che avverrà tra qualche giorno, e una volta definita la programmazione con le associazioni, saremo pronti a riaprirlo – spiega l’assessora -. Stiamo organizzando un evento, probabilmente una tombolata, prima dell'Epifania che vedrà la partecipazione dei nostri anziani e anziane con il coinvolgimento delle nostre tre parrocchie».

Due anni di stop

Casa Pani aveva chiuso all’inizio di marzo 2020 per l’avvento della pandemia. Con una delibera di Giunta, prendendo atto delle criticità di gestione, si era provveduto a revocare le elezioni del Consiglio direttivo. Dopo una lunga analisi il Comune ha quindi deciso di coinvolgere le associazioni e gli enti del terzo settore. Tra le attività previste (alcune delle quali venivano già svolte), laboratori per valorizzare le capacità manuali e la creatività degli anziani, corsi ginnico-sportivi, giochi di società, giochi con le carte, corsi di informatica, animazione teatrale e cinematografica, attività musicali e di intrattenimento, visite ed escursioni culturali, conferenze e dibattiti su vari temi.

L’assessora

«Il gioco delle carte, che ha contraddistinto Casa Pani come unica attività finché è stata operativa, verrà mantenuto, ma si cercherà di dargli una connotazione diversa – precisa Lerz -. Si cercherà di incentivare questa attività tra donne e uomini adulti, e non più solo tra uomini, con il coinvolgimento, quando possibile, dei giovani».

Casa Masala

Novità anche per Casa Masala, ristrutturata nel 2019 e attiva come centro tamponi gratuiti durante la pandemia. Con la delibera di venerdì, vengono dati gli indirizzi politici al settore per l’affidamento. Sarà un centro diurno per disabili mentali ma anche anziani.

Le tempistiche? «Ci auguriamo un paio di mesi – dice Locci -. Ci siamo anche aggiudicati un finanziamento Pnrr di 320mila euro per mettere a posto un secondo lotto, i cui lavori però non impediranno di svolgere le attività nel lotto già funzionante».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata