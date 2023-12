Casa Pani, gestione nel mirino: «Non si fa inclusione» 

Botta e risposta in consiglio comunale a Monserrato tra Cristiano Meloni, dipendente della cooperativa sociale “I Girasoli”, e l’assessora alle politiche sociali Claudia Lerz durante il question time. Il tema era la gestione di Casa Pani, dove gli anziani si incontrano per socializzare. «Sarebbe più utile», ha osservato Meloni, «se fosse utilizzata con fini di inclusione, magari anche tra disabili e anziani, e venissero fatte attività di sport, cultura, formazione. Invece viene adoperato prevalentemente per giocare a carte». Meloni ha chiesto anche perché sia gestita da associazioni sportive e da una folclorica e non da sodalizi di tipo sociale ed educativo. Dal canto suo, Lerz ha chiarito che a Casa Pani non c’è un percorso educativo con psicologi, poiché «anche se inizialmente volevamo dare un taglio di quel tipo, gli anziani che la frequentano ci hanno chiesto di fare attività ludiche. Sono autosufficienti e felici di ritrovarsi lì». Quanto alla gestione, Lerz ha detto che, «quando è stata fatta la manifestazione d'interesse ad agosto per aprire il sabato e la domenica, non si è presentato nessuno. L’abbiamo dovuta aprire noi, con dei costi rilevanti. Faremo un’altra manifestazione d’interesse, sperando che chi vuole organizzare anche altre iniziative, faccia richiesta».

