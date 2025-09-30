Casa Onnis, storia di un museo mai nato 

L’idea era nata nel 2021, durante l’amministrazione del sindaco Enrico Pusceddu: raccogliere in un unico luogo i reperti archeologici di Samassi, quelli rinvenuti durante gli scavi del gas in via Fulgheri del 2020 ma anche quelli custoditi per anni nelle case dei cittadini. Il progetto aveva acceso l’entusiasmo del paese, ma a distanza di quattro anni resta ancora un sogno da realizzare. I materiali riportati alla luce si trovano infatti ancora a Barumini, nelle mani degli archeologi che li hanno presi in consegna per analisi e accertamenti. Casa Onnis, la grande casa campidanese in terra cruda acquistata dal Comune, necessita invece di ulteriori lavori prima di poter ospitare un’esposizione.

La sindaca

«L’archeologa Chiara Pilo, che ha seguito lo scavo e lo studio dei reperti, aveva preso le casse per analizzarle e ci ha detto che hanno un valore importantissimo», racconta la sindaca, Beatrice Muscas: «Entro il fine settimana prevede di consegnarci delle proposte per step, ognuna con i suoi costi, per capire se investire, ad esempio, in piccoli restauri o in una mostra temporanea o permanente. L’amministrazione valuterà se stanziare fondi suoi o chiedere finanziamenti alla Regione qualora la somma fosse importante. Nel frattempo, ci attiveremo per trovare uno spazio espositivo».

I lavori da fare

Il Comune ha destinato a Casa Onnis circa 540 mila euro dei patti territoriali: «Con queste somme – spiega la sindaca – interverremo sui tetti e probabilmente anche sulla pulizia del cortile, per ridare dignità e rendere fruibili almeno le parti esterne. Poi ci sarà una seconda fase: a breve incontreremo i tecnici del Centro regionale di programmazione per capire se possiamo, con quanto già fatto, aderire anche al secondo step. L’idea di fondo rimane quella di realizzare lì il museo, ma molto dipenderà dalle caratteristiche della casa».

L’eredità contadina

Il progetto non riguarda solo l’archeologia: «Abbiamo necessariamente bisogno di un museo espositivo. Oltre ai reperti, ci piacerebbe raccontare anche la realtà contadina del nostro paese: sarebbe bellissimo avere un punto in cui i samassesi possano vedere chi sono stati, e chi viene a visitarci possa conoscere la nostra realtà e la nostra storia».

Memoria comune

Intanto, i cittadini si sono mobilitati: «Qualcuno ci ha scritto – conclude Muscas – dicendo di avere reperti in casa che vorrebbe donare. Li capisco: il museo non deve essere solo una raccolta di tutte le cose che abbiamo ma anche una descrizione di ciò che siamo».

