Casa Olla, già accesi gli alberi di Natale 

Mancano ancora più di due mesi a Natale, ma Casa Olla si veste già di luci.

Nell’antica casa campidanese in via Porcu, in anticipo come già successo l’anno scorso, ieri, con una piccola cerimonia a cui hanno partecipato tante persone, sono stati accesi gli alberi di Natale.

Un appuntamento ormai fisso che coinvolge gli adulti ma anche e soprattutto i bambini e che è il preludio a tutta una serie di iniziative che saranno poi organizzate nel mese di dicembre non solo a Casa Olla ma anche in via Porcu, grazie al centro commerciale naturale e al Comune. Comune che provvederà poi a sistemare le luminarie in tutte le strade del centro e della periferia e nelle rotatorie più importanti come quella all’incrocio tra via Marconi e viale Colombo dove lo scorso anno era stato sistemato un panda gigante.

«Ci piace creare l’atmosfera natalizia già in questo periodo in modo da poterne godere non solo nel mese di dicembre» spiega Mary Porta che gestisce Casa Olla, «per questo ogni anno anticipiamo l’accensione degli alberi di Natale a ottobre. L’anno scorso il meteo non ci ha aiutato perché faceva molto caldo, questa volta invece siamo stati più fortunati con un clima un po’ più autunnale».

Tra qualche settimana sarà sistemata anche la cassetta delle lettere dove i bambini potranno spedire le loro richieste a Babbo Natale.

