Casa Olla chiude dopo 9 anni 

La notizia che nessuno si aspettava arriva proprio il giorno dopo Lollas, l’iniziativa che ha aperto ai visitatori le case campidanesi del centro storico riscuotendo un enorme successo.

Una delle più belle domus, se non la più bella, Casa Olla, chiuderà le porte alla fine del mese. Mary Porta e Sergio Piludu che nove anni fa l’avevano presa in gestione, hanno deciso di lasciare e così la città perde un polo culturale di grandissima importanza, punto di ritrovo per musicisti, artisti, artigiani nonché sede di tantissimi matrimoni celebrati fuori dal Comune. Un ennesimo colpo anche per via Porcu dove già tanti negozi hanno abbassato le serrande.

L’addio

Una decisione, quella degli ormai quasi ex gestori, arrivata non certo a cuor leggero.A un certo punto della vita devi fare delle scelte non sempre facili» spiega Sergio Piludu che è anche presidente del centro commerciale naturale della via dello shopping, «e purtroppo non siamo più in grado di sostenere le spese di gestione. Ringraziamo la famiglia Olla per questi splendidi nove anni di collaborazione, ringraziamo il Comune e ringraziamo tutti quelli che sono passati da qui, musicisti, artisti e tante persone comuni». Ovviamente, «siamo dispiaciuti perché stiamo abbandonando quella che comunque è una nostra creatura, un polo culturale in città».

Nove anni intensi

Porta e Piludu hanno preso in mano la domus facendone un piccolo gioiello, abbellendola all’interno e all’esterno e programmando, anche con la collaborazione del Comune, tantissime iniziative. Dai concerti jazz e non solo, alle presentazioni di libri, ai convegni. Tantissime le associazioni ospitate, una tra tutte Genti Arrubia che ha portato a Casa Olla il suo Festival della letteratura del Mediterraneo. E poi i mercatini di Natale, le iniziative benefiche, la festa della musica. Da qui sono passati anche tanti politici per le campagne elettorali.«Questi anni sono stati una grande sfida» dice Mary Porta, «perché non eravamo del settore. Ci è servito per conoscere un mondo nuovo, abbiamo conosciuto tantissimi artisti, anche di fama internazionale. Sono passati da qui anche tanti turisti che hanno avuto modo di visitarla. Presentare l’ultimo concerto non è stato facile».

Il futuro

Ma se Casa Olla chiude le porte lasciando via Porcu orfana del suo gioiello più prezioso, Piludu e Porta non si fermeranno.«Abbiamo intenzione di avviare un altro polo culturale sempre in centro, sebbene in misura più ridotta, perché non siamo più giovanissimi e la stanchezza si fa sentire». Location e programma per ora restano top secret, «stiamo definendo tutto, ma sarà un luogo dove si svolgeranno tante attività sempre in collaborazione con il Comune e con le associazioni».

Resta incerto invece il futuro di Casa Olla che si spera che possa riaprire presto le porte alla cultura e ai visitatori.

